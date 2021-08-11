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En+ Group поучаствует в создании арт-объекта для Лондонского фестиваля дизайна

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Ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии En+ Group (LSE: ENPL; MOEX: ENPG) совместно с Музеем Виктории и Альберта создадут экологичный арт-объект для Лондонского фестиваля дизайна. Об этом говорится в релизе, поступившем в «Известия» в среду, 11 августа.

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Скульптура получила название «Между небом и лесом». Она будет создана из алюминия, произведенного по технологии инертного анода и обладающего самым низким в мире «углеродным следом».

Как отмечается, арт-объект должен привлечь внимание к основополагающей роли низкоуглеродных материалов на пути к экологичному будущему, а также подчеркнуть важность использования низкоуглеродного алюминия как одного из ключевых инструментов обеспечения устойчивого экономического развития и «зеленого» будущего.

Разместить скульптуру планируют в саду Джона Мадейски на территории Музея Виктории и Альберта с 18 сентября по 17 октября этого года во время Лондонского фестиваля дизайна, который запланирован на 18 — 26 сентября.

При этом для ее создания, как отмечается, потребуется минимальное количество алюминия. Арт-объект будет демонстрировать уникальные свойства используемого металла. Согласно концепции студии дизайна Nebbia Works, алюминиевые листы с минимальным количеством разрезов и изгибов превратятся из 2D-объекта в сложное 3D-пространство. Посетители музея смогут прогуляться по арт-объекту, символизирующему алюминиевый лес, устремленный в небо.

«Арт-объект изготовлен из алюминия с самым низким в истории «углеродным следом». Использование этой революционной технологии в сочетании со стихией воды демонстрирует неиссякаемый потенциал и экологическую ценность этого «зеленого» металла. Такой метод производства алюминия ставит этот металл, бесконечно поддающийся переработке, на первое место среди любых других материалов, с которыми мы сможем достичь устойчивого развития нашей планеты», — отметил исполнительный председатель Совета директоров En+ Group Лорд Баркер.

В свою очередь директор музея Виктории и Альберта Тристрам Хант добавил, что гордится сотрудничеством с En+ в исследовании потенциала.

Представитель Алюминиевой ассоциации Петр Лихолитов со своей стороны отметил свойства алюминию — легкость, гибкость, универсальность применения, которые привлекают художников.

«Совместный культурный проект компании с Музеем Виктории и Альберта показывает, что никаких границ использования металла нет, в данном случае художник использует его, чтобы высказаться об экологичном будущем и месте человека в «зеленой» повестке. Я надеюсь, что созданный арт-объект из алюминия смогут увидеть не только англичане, но и жители России, которых всё больше волнуют темы экологии и сохранения природы», — также заявил он.

Он также напомнил, что в России визионером по расширению сфер использования алюминия является основатель компании En+ Олег Дерипаска.

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