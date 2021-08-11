Турнир по боевым искусствам пройдет в Рязани

В День физкультурника в Рязани состоится турнир по боевым искусствам. Об этом сообщила мэрия. 13 августа в Центральном парке культуры и отдыха пройдёт Открытый турнир по панкратиону. За чемпионские пояса сразятся 12 бойцов из Рязани, Курска и Владимира в разных весовых категориях.

Панкратион – активно развивающееся боевое искусство, сочетающее борцовскую и ударную техники ведения боя. Организаторы — управление по физической культуре и массовому спорту горадминистрации и клуб смешанных единоборств АРТА, отмечает 62INFO.ru.

В июле историко-патриотический праздник «Старая Рязань» состоялся в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба историко-архитектурного музея. Желающие могли зайти на сайт музея-заповедника «Рязанский кремль» или на одну из его страниц в соцсетях и познакомиться с «Былями и небылицами старой Рязани». Праздник должен был пройти на городище в Спасском районе. Организаторы изменили его формат из-за распространения коронавируса.