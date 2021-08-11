Прямой эфир
Общество
Площадь пожара в мордовском заповеднике за сутки увеличилась до 4,6 тыс. га
Спорт
Сборная России в отборе ЧМ-2022 сыграет с Мальтой на стадионе в Москве
Общество
Участники полярных экспедиций проголосуют в сентябре онлайн
Экономика
Крупные банки вернули ставки по вкладам на допандемийный уровень
Мир
На Украине за сутки выявлено свыше 1 тыс. новых случаев коронавируса
Наука
Пик метеорного потока Персеиды произойдет в ночь на 12 августа
Спорт
МПК подтвердил право на участие российских спортсменов в Паралимпиаде в Токио
Мир
На пляж под Одессой выбросило мертвых рыб и креветок
Мир
Полиция Литвы задержала 20 сбежавших из лагеря мигрантов

Турнир по боевым искусствам пройдет в Рязани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В День физкультурника в Рязани состоится турнир по боевым искусствам. Об этом сообщила мэрия. 13 августа в Центральном парке культуры и отдыха пройдёт Открытый турнир по панкратиону. За чемпионские пояса сразятся 12 бойцов из Рязани, Курска и Владимира в разных весовых категориях.

Панкратион – активно развивающееся боевое искусство, сочетающее борцовскую и ударную техники ведения боя. Организаторы — управление по физической культуре и массовому спорту горадминистрации и клуб смешанных единоборств АРТА, отмечает 62INFO.ru.

В июле историко-патриотический праздник «Старая Рязань» состоялся в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба историко-архитектурного музея. Желающие могли зайти на сайт музея-заповедника «Рязанский кремль» или на одну из его страниц в соцсетях и познакомиться с «Былями и небылицами старой Рязани». Праздник должен был пройти на городище в Спасском районе. Организаторы изменили его формат из-за распространения коронавируса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021