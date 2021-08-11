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Умер бывший глава администрации Сочи Анатолий Удотов

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Бывший глава сочинского горисполкома Анатолий Удотов умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале в среду, 11 августа.

«Сегодня нас постигла тяжелая утрата. Ушел из жизни Анатолий Николаевич Удотов — руководитель Сочи, председатель сочинского горисполкома в 1977–1983 годах», — написал градоначальник.

Копайгородский обратил внимание на то, что за шесть лет власти Удотова в Сочи произошли «знаковые преобразования, кардинально улучшившие состояние дел в различных сферах жизни нашего города».

Уточнятся, что при нем в городе ввели в эксплуатацию гостиничный комплекс «Дагомыс», концертный зал «Фестивальный», пансионаты «Нева», «Белые ночи», корпуса санаториев «Тихий Дон», «Заполярье», «Светлана», «Ставрополье», самый большой в СССР пляж «Маяк» на 5 тыс. мест.

Копайгородский также выразил соболезнования родным и близким Удотова. Причина его смерти не уточняется. О дате и месте похорон сообщат позднее.

Удотов был удостоен ордена Трудового Красного Знамени, а также награжден двумя орденами Знак Почета и пятью медалями. Его заслуги также были отмечены знаками почета «За многолетний труд на благо олимпийского Сочи» и «Признание и почет сочинцев».

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