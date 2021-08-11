BMW осенью представит обновленный электромобиль iX3

Немецкая компания BMW осенью 2021 года представит обновленный электрический кроссовер iX3. Как сообщает 11 августа пресс-служба бренда, в Германии цены на автомобиль стартуют от €67 300 (примерно 4 982 220 рублей).

От дорестайлинговой модели кроссовер отличается увеличенной решеткой радиатора, более тонкими адаптивными фарами (лазерная оптика доступна в качестве опции) и новыми бамперами.

В салоне обновленного кроссовера появились 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, сенсорный дисплей с такой же диагональю и обновленная мультимедийная система. Кроме того, изменены центральная консоль и селектор переключения передач. Также автомобиль получил новые спортивные сиденья.

Кроссовер оснащается электрическим двигателем мощностью 210 кВт (286 л.с.). Запас хода модели не превышает 460 км. Разгон до 100 км/час занимает 6,8 с, а максимальная скорость составляет 180 км/час. Подзарядить батареи до 80% можно всего за 30 минут.

17 июня сообщалось, что BMW тестирует на европейских дорогах новую модификацию кроссовера X5 с водородной силовой установкой. Модель получила название i Hydrogen NEXT.

Водородная установка i Hydrogen NEXT разработана совместно с инженерами Toyota. В ее состав входят электрический силовой агрегат eDrive пятого поколения, топливный элемент и преобразователь напряжения. Водород содержится в двух баках под давлением 700 бар, куда можно закачать до 6 кг газа. Максимальная мощность BMW i Hydrogen NEXT составляет 374 л.с.