Ученые Австралии выявили пять новых видов пауков

Австралийские ученые выявили пять новых видов пауков. Об этом говорится в публикации Организации научных и промышленных исследований Австралии (CSIRO).

«Теперь можем официально добавить пять новых видов в длинный список австралийских пауков-лазутчиков — скрытных родственников тарантулов», — рассказали ученые.

Так, пауки-самки, найденные в Брисбене, хребте Д'Агилар и в различных других областях, оказались несколькими совершенно разными видами, новыми для науки. Эти виды незначительно отличаются размером и цветом.

Таким образом, ученые выявили Euoplos raveni и Euoplos schmidti из низинных лесов долины Брисбен, Euoplos regalis из высокогорных тропических лесов хребта Д'Агилар, Euoplos jayneae из низинных лесов районов Саншайн-Кост и Euoplos booloumba из высокогорных тропических лесов хребта Конондалес.

Эти членистоногие скрываются в норках и закрываются крышками из паутинных нитей и глины. По словам ученых, эти пауки обитают только на отдельных небольших территориях, поэтому открытие новых видов помогает сохранить их популяцию.

На данный момент науке известны более 4000 видов пауков Австралии, однако, исследователи считают, что скорее всего, большинство существующих членистоногих материка еще неизвестны науке.