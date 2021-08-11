Памфилова рассказала о вакцинации 50% членов избиркомов в России

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала в среду, 11 августа, что более 50% сотрудников избирательных комиссий по всей стране прошли вакцинацию от коронавируса.

«Как идет вакцинация: нам удалось на сей момент перешагнуть 50-процентный барьер. Немногим более 50% в среднем по России вакцинировано наших членов комиссий»,— сказала она на заседании ЦИК.

По ее словам, в некоторых регионах более 70% сотрудников избирательных комиссий прошли вакцинацию, а в ряде регионов привились только 30% членов избиркомов.

Ранее, 20 июля, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко обратился к участникам избирательной кампании с призывом вакцинироваться.

В свою очередь секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что выборы в этом году проходят в необычных условиях на фоне пандемии COVID-19. В этой связи массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума либо переведены в онлайн-формат.

16 июля Памфилова заявила, что все члены ЦИК либо перенесли COVID-19, либо привились. По ее словам, в аппарате комиссии в настоящее время вакцинировано 74% сотрудников. Она добавила, что сама уже ревакцинировалась от коронавируса.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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