Прямой эфир
Общество
Площадь пожара в мордовском заповеднике за сутки увеличилась до 4,6 тыс. га
Спорт
Сборная России в отборе ЧМ-2022 сыграет с Мальтой на стадионе в Москве
Общество
Участники полярных экспедиций проголосуют в сентябре онлайн
Экономика
Крупные банки вернули ставки по вкладам на допандемийный уровень
Мир
На Украине за сутки выявлено свыше 1 тыс. новых случаев коронавируса
Наука
Пик метеорного потока Персеиды произойдет в ночь на 12 августа
Спорт
МПК подтвердил право на участие российских спортсменов в Паралимпиаде в Токио
Мир
На пляж под Одессой выбросило мертвых рыб и креветок
Мир
Полиция Литвы задержала 20 сбежавших из лагеря мигрантов
Сюжет:

Памфилова рассказала о вакцинации 50% членов избиркомов в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала в среду, 11 августа, что более 50% сотрудников избирательных комиссий по всей стране прошли вакцинацию от коронавируса.

Снова здоровье: как партии будут обеспечивать безопасность выборов
И чем планируют дополнить инициативу «Единой России» об антикоронавирусных мерах во время кампании

«Как идет вакцинация: нам удалось на сей момент перешагнуть 50-процентный барьер. Немногим более 50% в среднем по России вакцинировано наших членов комиссий»,— сказала она на заседании ЦИК.

По ее словам, в некоторых регионах более 70% сотрудников избирательных комиссий прошли вакцинацию, а в ряде регионов привились только 30% членов избиркомов.

Ранее, 20 июля, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко обратился к участникам избирательной кампании с призывом вакцинироваться.

В свою очередь секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что выборы в этом году проходят в необычных условиях на фоне пандемии COVID-19. В этой связи массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума либо переведены в онлайн-формат.

16 июля Памфилова заявила, что все члены ЦИК либо перенесли COVID-19, либо привились. По ее словам, в аппарате комиссии в настоящее время вакцинировано 74% сотрудников. Она добавила, что сама уже ревакцинировалась от коронавируса.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021