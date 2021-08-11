Аварии с участием велосипедистов участились в Тюменской области

В Тюменской области в 2021 году зарегистрировано 88 аварий с участием велосипедистов. В правоохранительных органах отмечают, что за год ситуация с ДТП стала сложнее.

По данным МВД, травмы получил 91 человек, еще один человек погиб. Об этом сообщает портал «Наш город». Одной из главных причин ДТП стало нарушение правил самими велосипедистами. В частности, они не спешиваются, перед тем как пересечь пешеходный переход.

Кроме того, аварии происходят из-за нарушения очередности проезда и правил маневрирования. Сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия «Велосипед» и проверяют, насколько велосипедисты соблюдают ПДД.

Профилактическая работа также ведется в школах, лагерях и во дворах.