Школьные спортзалы в Орловской области отремонтировали по нацпроекту

В Залегощенском районе Орловской области два школьных спортзала отремонтировали по нацпроекту «Образование». В этом году в региональном проекте «Успех каждого ребенка» приняли участие две поселковые школы района — средние общеобразовательные школы №1 1 и №2.

На ремонт было выделено более 4 млн рублей, сообщает InfoOrel.ru. Все работы выполнены в соответствии с ГОСТами и СНИПами. Спортивное оборудование и инвентарь также отвечают требованиям и являются типовыми. Ранее в муниципалитете обновили четыре школьных спортзала.

Более 137 млн рублей федеральных средств планируется привлечь в Орловскую область в 2022 году на реализацию нацпроекта «Культура». Планируются строительство и капитальный ремонт сельских учреждений культуры: строительство Дома культуры в селе Бакланово Орловского района, капитальный ремонт Речицкого дома культуры в Ливенском районе, капремонт Моховского дома культуры в Залегощенском районе и т.д.