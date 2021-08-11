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В Вологде затопило улицы после мощных ливней

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В Вологде из-за сильных дождей затопило улицы. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные 11 августа в группе «Онлайн Вологда» в соцсети «ВКонтакте».

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Очевидцы засняли, как машины буквально переплывают затопленные улицы. На другом видео показано, как вода стекает с большим напором с потолка магазина. Она льется на продукты и стеллажи.

Как отмечает «Онлайн Вологда», в городе прошли мощные ливни, начавшиеся в ночь на 11 августа. Больше всего пострадал перекресток Ленинградская — Петина, там дожди затопили дороги настолько, что автомобилисты не могли проехать.

Днем ранее штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае. В регионе установилась дождливая и ветреная погода. Днем ранее штормовое предупреждение объявили в Сочи в связи с риском образования смерчей.

Также о ливнях с грозами предупредили жителей Москвы. В связи с непогодой в МЧС порекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

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