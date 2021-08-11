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Пользователи Сети раскритиковали «заблудившегося» у Белого дома Байдена

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Поведение президента США Джо Байдена, который не обратил внимание на указание спецагента перед входом в Белый дом, вновь удивило пользователей Сети.

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Издание The Hill опубликовало в своем Twitter-аккаунте кадры, на которых видно, как американский лидер возвращается в свою резиденцию по прилету из Уилмингтона. Агент секретной службы показывает Байдену дорожку, которая ведет к Белому дому, и уходит. Президент же решает последовать за ним по лужайке.

Видео удивило критиков 78-летнего президента, которые в очередной раз высказали предположение, что Байден страдает от последствий когнитивных нарушений, пишет Daily Mail.

Так, некоторые пользователи Сети высмеяли тот факт, что Байден «заблудился». Некоторые даже шутили, что президент «кажется неправильно запрограммированным роботом». Другие указывали на признаки «болезни Альцгеймера».

Однако были и те, кто защищал Байдена. Ряд пользователей посчитал, что спецагент на самом деле предупредил американского лидера о том, что нужно проследовать обходным путем.

Байден регулярно попадает в курьезные случаи, в результате чего подвергается критике и высмеиванию со стороны пользователей различных социальных сетей.

Так, 29 июля сообщалось, что президент США в ходе выступления в штате Пенсильвания перепутал двух бывших американских лидеров — Барака Обаму и Дональда Трампа, заявив, что это «оговорка по Фрейду».

Кроме того, 12 июля Байден направил поздравительную телеграмму президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем.

В октябре 2020 года Байден оговорился, заявив о своем выдвижении в сенат, а не на президентский пост, а уже, будучи президентом США, в марте 2021 года, несколько раз споткнулся и даже упал, поднимаясь по трапу борта номер один.

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