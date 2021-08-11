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Площадь пожара в мордовском заповеднике за сутки увеличилась до 4,6 тыс. га

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Площадь, пройденная огнем в мордовском заповеднике, за сутки достигла 4,6 тыс. га. Об этом в среду, 11 августа, рассказал врио главы Мордовии Артем Здунов.

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«Огнем пройдено 4,6 тыс. га, площадь активного горения составляет около 20 га. Это особо охраняемая природная территория, в 2010 году там был крупный пожар на 12 га, и этот горельник сейчас подвержен основному огню», — сказал он в эфире «Россия 24».

В настоящий момент, по словам Здунова, борьбу с огнем ведут порядка 1,5 тыс. человек и 300 единиц спецтехники. Также к тушению привлечена авиация и пожарные поезда. Пожару пока не удалось перекинуться на живой лес. Ближайший к пожару населенный пункт расположен в 2,5 км и угрозы населенным пунктам Нижегородской области и Мордовии нет.

Накануне в Единой дежурной диспетчерской службе Темниковского района уточняли, что площадь возгорания в заповеднике достигла 4,5 тыс. га. Таким образом, за сутки площадь, пройденная огнем в заповеднике, увеличилась на 100 га.

«По состоянию на 06:00 10 августа 2021г. общая площадь, пройденная пожаром на территории заповедника, составляет приблизительно 4500 га, в том числе площадь активного горения примерно 20 га», — говорилось в сообщении службы в ее аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

7 августа в Сарове из-за пожара, который распространился из заповедника в Мордовии на территорию Нижегородской области, был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В городе работают личные составы МЧС и Росгвардии, а также аварийные подразделения города и ядерного центра.

В этот же день в мордовском главке МЧС уточнили, что в тушении природного пожара были задействованы самолет Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России, а также два самолета Ил-76 Минобороны и еще два самолета Ил-76 с выливными авиационными приборами. Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа.

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