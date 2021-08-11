Российский фондовый рынок открылся ростом индексов

Российский рынок акций открылся в среду ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Московской биржи вырос на 0,33%, до 3 875,23 пункта, индекс РТС — на 0,29%, до 1 651,3 пункта.

К 10:37 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и составлял 3 866,06 пункта (+0,10%), индекс РТС рос до 1 646,57 пункта (+0,01%).

Нефть начала расти в стоимости. Так, цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE выросла на 0,69%, до $71,12 за баррель. Нефть сорта WTI дорожала на 0,69%, до $68,58 за бочку.

Ранее, 4 августа, цена Brent упала ниже $71 впервые с 21 июля.

В июле страны ОПЕК+ продлили действие соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2022 года. Объединение договорилось о повышении добычи на 400 тыс. б/с ежемесячно до исчерпания ограничений, составляющих сейчас 5,8 млн б/с.

В результате переговоров альянс поддержал установление новых базовых отсечек в соглашении для России и других стран. Так, новые базовые уровни добычи для России и Саудовской Аравии повысят на 0,5 млн б/с, до 11,5 млн б/с.

По словам вице-премьера России Александра Новака, РФ выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года. Он отмечал, что на рынке наблюдается рост спроса и на нефть, и на нефтепродукты.