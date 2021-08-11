В ГИБДД напомнили о штрафах за неправильно установленные номера

Российская Госавтоинспекция рассказала, как правильно устанавливать на автомобили и мотоциклы квадратные регистрационные знаки. Такие таблички содержат необходимую информацию с привычной комбинацией букв и цифр, но символы на них расположены в два ряда.

В частности, квадратную табличку можно установить только на задней части транспортного средства. На передней части транспортного средства номерной знак должен быть обычной, прямоугольной формы.

Госавтоинспекция напомнила, что нарушение ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортным средством.

26 июля сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, который направлен на регулирование аукционов по продаже номеров особых серий и перенаправления вырученных на данных мероприятиях денежных средств в российские региональные дорожные фонды.

Проект федерального закона регулирует легализацию присвоения государственных регистрационных знаков с «особой» серией, это номера, располагающие зеркальными или одинаковыми наборами цифр или букв.