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Эксперт рассказал о судьбе ставок по банковским вкладам

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Потенциал роста ставок по вкладам в банках в России ограничен, пока в банковской системе достаточно ликвидности. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, комментируя сообщения о росте ставок по депозитам в банках страны в среду, 11 августа.

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Ранее в этот же день в аналитической компании Frank RG сообщили, что ставки по вкладам в крупных российских банках вернулись к допандемийному уровню. Индекс FRG100, отражающий среднюю доходность сберегательных продуктов сроком до одного года, достиг 5,3% годовых в 54 кредитных организациях страны, что соответствует показателям конца декабря 2019 года. С начала августа этот индекс поднялся на 0,16 п.п. — такого стремительного роста за 10 дней не отмечалось с ноября 2018-го.

По словам Домащенко, опережающий рост ставок по депозитам обычно наблюдается, когда ослабевает рубль или дефицит свободных денег. Однако сейчас этого нет.

«Стоит обращать внимание на состояние глобального рынка, пока там не штормит, то потенциал роста ставок ограничен», — отметил он.

На последнем заседании 23 июля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п., до 6,5%. ЦБ также повысил прогноз по инфляции на конец 2021 года до 5,7–6,2% с ранее ожидавшихся 4,7–5,2%. Регулятор не уверен в возвращении к таргету в 2022 году, прогнозируя снижение инфляции до 4–4,5%.

В инвестиционной компании «Фридом Финанс», комментируя повышение ставки, отмечали, что, если на ближайших заседаниях Центробанк повысит базовую ставку до 6,75%, средняя максимальная годовая ставка по вкладам топ-10 банков может к концу года приблизиться к 7%. Он не исключил повышения ключевой ставки и на осенних заседаниях ЦБ.

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