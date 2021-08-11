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Гинцбург рассказал о пройденной ревакцинации «Спутником Лайт»

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Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в среду, 11 августа, рассказал, что прошел ревакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».

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И скольким жителям столицы пришло время сделать повторную прививку

«Да, я следую рекомендациям Минздрава. <...> Минздрав рекомендовал повторную вакцинацию «Спутником Лайт», и я где-то через 13 месяцев после того, как в марте прошлого года я и еще семь разработчиков нашего института привились «Спутником V», повторно привился лайт-вариантом «Спутника», — сказал он журналистам.

29 июля руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко, комментируя включение ревакцинации от COVID-19 в рекомендации Минздрава РФ, заявила, что ревакцинация является закономерной процедурой, которая стимулирует организм вырабатывать антитела.

Тогда она подчеркнула, что пройти ревакцинацию необходимо будет всем, кто делал прививку. Противопоказания к процедуре такие же, как и к вакцинации: тяжелая аллергическая форма, возраст до 18 лет, период кормления грудью. Временные противопоказания — простуда и обострение хронических заболеваний.

23 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что для ревакцинации от коронавируса в России могут использоваться все вакцины.

30 июня пресс-служба Минздрава РФ объявила о начале кампании по ревакцинации от инфекции. Повторная вакцинация будет проходить раз в полгода, пока в России не будет достигнут коллективный иммунитет.

С 18 января в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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