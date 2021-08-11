Лагерь добровольцев развернули на границе Якутска для борьбы с пожаром

Мэрия Якутска развернула на границе городского округа лагерь добровольцев для противостояния продвижению лесного пожара в сторону республиканской столицы. Об этом сообщил глава города Евгений Григорьев в среду, 11 августа, на своей странице в Instagram.

«Выезжаем вместе с добровольцами из числа работников мэрии и городских предприятий на тушение лесного пожара на границе Горного и Намского улусов. Задача — не допустить движение огня в сторону Якутска», — написал он.

Григорьев уточнил, что всего в тушении принимают участие 45 человек, в среду планируется привлечь еще десять человек. Работает пять единиц техники, доставлены рации и генераторы, а также продовольствие.

Несколько дней назад сообщалось, что лесной пожар в селе Ергёлёх Намского района идет в сторону Якутска. Ранее в этот день смог от лесных пожаров накрыл столицу республики.

10 августа МЧС России по поручению президента Владимира Путина заявило о дополнительной отправке в Якутию двух многоцелевых самолетов-амфибий Бе-200ЧС и самолета ИЛ-76 МЧС РФ со спасателями из Ногинского и Тульского центров ведомства в количестве 200 человек.

Спасатели уже вылетели в Якутию. Отмечалось, что основные усилия будут направлены на недопущение распространения огня на населенные пункты.

9 августа глава республики Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.

Согласно последним данным, на территории Якутии действует 172 природных пожара, за минувшие сутки ликвидировано 20 на общей площади свыше 122 тыс. га. Для тушения задействовано свыше 4,5 тыс. человек и 768 единиц техники.