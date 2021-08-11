В квартире в Москве нашли обезглавленное тело женщины

В Москве в квартире на Никулинской улице было найдено обезглавленное тело женщины. Об этом в среду, 11 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, вечером 10 августа очевидец увидел, как из окна квартиры на 17-этаже выпал человек.

Приехавшая на место происшествия полиция обнаружила, что на теле выпавшего из окна мужчины были ножевые ранения. Тогда правоохранители решили подняться в квартиру. Там, в ванной комнате, полиция обнаружила тело обезглавленной женщины с множественными ножевыми ранениями.

По предварительным данным, мужчина, выпавший из окна, — 46-летний уроженец Новосибирска, а женщина, найденная мертвой в ванне, — 41-летняя уроженка Кузбасса.

5 января в одной из квартир в Советском районе города Новосибирска мать обнаружила обезглавленное тело 48-летнего сына. Голова была найдена в пакете под окнами дома, где жил погибший. По версии следствия, мужчина был убит в своей квартире во время распития алкогольных напитков с ранее судимыми друзьями.