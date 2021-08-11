Участники полярных экспедиций проголосуют в сентябре онлайн

Сотрудники антарктической станции «Новолазаревская» получат возможность проголосовать на сентябрьских выборах в Госдуму благодаря дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). Об этом в среду, 11 августа, рассказал руководитель российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

«Для участников таких экспедиций, как экспедиции в Арктике, Антарктике, электронное голосование является прекрасной альтернативой обычно используемому способу голосования. [...] Нам впервые в этом году от правительства Москвы поступило предложение проголосовать электронным способом для наших зимовщиков, являющихся жителями Москвы, и вот мы воспользовались такой возможностью»,— сказал он в эфире телеканала «Москва 24».

Ранее, 4 августа, в Минцифры рассказали, что проголосовать на предстоящих выборах в России дистанционно смогут 10 млн граждан страны.

Со 2 августа в семи российских регионах началась запись на дистанционное электронное голосование. Такой формат будет доступен жителям Москвы, Севастополя, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областей. Обязательным условием для голосования является наличие учетной записи на портале госуслуг, сопоставленной с данными Регистра избирателей.

Член ЦИК Антон Лопатин в беседе с «Известиями» уточнил, что наибольший интерес к дистанционному электронному голосованию проявляют жители Москвы и тех регионов, где такой формат уже применялся.

В свою очередь в интервью «Известиям» председатель ЦИК Элла Памфилова пояснила, что список регионов для участия в ДЭГ будет расширяться. Предполагается, что такой формат станет доступен жителям Татарстана и Санкт-Петербурга.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.