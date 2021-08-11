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Крупные банки вернули ставки по вкладам на допандемийный уровень

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Ставки по депозитам в крупных российских банках вернулись к уровню до начала пандемии коронавируса. Это следует из данных аналитической компании Frank RG в среду, 11 августа.

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По статистике, индекс FRG100, который отражает среднюю доходность сберегательных продуктов сроком до одного года, достиг 5,3% годовых в 54 российских банках, что соответствует показателям конца декабря 2019 года.

Кроме того, с начала месяца FRG100 поднялся на 0,16 п.п., подобного стремительного роста за десять дней не было отмечено с ноября 2018 года.

27 июля главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат отметила, что восстановление российской экономики происходит быстрее, чем ожидалось. МВФ опубликовал доклад о перспективах развития мировой экономики. В нем указывалось, что рост ВВП России в 2021 году составит 4,4%. Так, фонд улучшил оценки на 0,6 п.п. по сравнению со своим апрельским документом.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что восстановление мировой экономики продолжается высокими темпами, однако это также связано с инфляционными рисками. По словам российского лидера, восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая «пусть не столь значительна, но всё же выходит за наши целевые ориентиры».

Ранее, 23 июля, Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п., до 6,5%. Кроме того, регулятор повысил прогноз по инфляции на конец нынешнего года до 5,7–6,2% с ранее ожидавшихся 4,7–5,2%. При этом он не уверен в возвращении к таргету в 2022 году, прогнозируя снижение инфляции до 4–4,5%.

Аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс» Евгений Миронюк, комментируя повышение ставки, заявил, что, если на ближайших заседаниях Банк России повысит ключевую ставку до 6,75%, средняя максимальная годовая ставка по вкладам топ-10 банков может к концу года приблизиться к 7%. Он подчеркнул, что не исключено повышение ключевой ставки и на осенних заседаниях регулятора.

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