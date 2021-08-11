На Украине за сутки выявлено свыше 1 тыс. новых случаев коронавируса

Более 1 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали на Украине по состоянию на утро среды. Об этом 11 августа сообщается в Telegram-канале минздрава страны.

Так, за минувшие сутки выявлено 1 122 новых случая COVID-19. За это время скончались 25 человек, госпитализировано 648 больных, выздоровели 1160 пациентов.

За последние 24 часа наибольшее число подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве (186), Запорожской (96) и Донецкой областях (89).

При этом днем ранее, 10 августа, минздрав сообщал о 781 новом случае коронавируса, а 9 августа — о 300 случаях.

Всего с начала пандемии на Украине заболели 2 261 354 человека, выздоровели 2 193 752 пациента, зафиксировано 53 летальных исходов.

Накануне сообщалось, что на Украине вновь начала ухудшаться эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции. В частности, обеспокоенность вызывают четыре региона с критической динамикой заболевания — Одесская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области, писал портал «Страна.ua» со ссылкой на Центр экономики здравоохранения.

30 июля замглавы Минздрава и главный санитарный врач страны Игорь Кузин отметил, что власти страны планируют продлить карантин, который действует в стране из-за распространения коронавируса. Он уточнял, что эпидемиологическая ситуация на Украине стабильная, вспышек заболеваемости не наблюдается. Вместе с тем обеспокоенность вызывают некоторые отдельные регионы.

В середине июня на Украине продлили карантин до конца августа. В регионах, находящихся в зоне эпидемиологической опасности, действует требование носить маски в общественных учреждениях, заполняемость кинотеатров не должна превышать 50% от общей вместимости, перевозка пассажиров в общественном транспорте может осуществляется только на сидячих местах.

Кроме того, 28 июля на Украине ввели обязательный карантин для всех въезжающих в страну из России и Индии не привитых от коронавируса людей. Отмечалось, что мера принимается из-за широкого распространения штамма «Дельта». Также было решено вернуть ПЦР-тестирование на коронавирус для всех въезжающих в страну невакцинированных людей.

Вакцинация на Украине стартовала 24 февраля. Используется несколько вакцин от коронавирусной инфекции: Covishield Oxford от компании AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech. С 18 апреля в стране начали использовать вакцину Pfizer, с 26 апреля — Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, вакцина Moderna стала доступна украинцам с 22 июля.