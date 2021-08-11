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Один взрослый и трое детей пострадали в ДТП на трассе в Хабаровском крае

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Четыре человека, в том числе три ребенка, пострадали в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем на трассе Хабаровск — Находка. Об этом сообщила пресс-служа Госавтоинспекции Хабаровского края в среду, 11 августа, на своей странице в Instagram.

Авария произошла ранее в этот день в районе имени Лазо на 75-м км автодороги А-375 «Восток».

«Водитель грузового автомобиля не предоставил преимущество легковому автомобилю, двигавшемуся по главной дороге со стороны Хабаровска во Владивосток, вследствие чего совершил столкновение с ним», — сказано в размещенном видео.

В результате в машине пострадали четыре пассажира, трое из которых дети.

Накануне в Калужской области в результате аварии с участием микроавтобуса и двух легковушек пострадали 11 человек.

Сообщалось,что водитель Nissan, который двигался со стороны Калуги, при развороте на перекрестке не пропустил микроавтобус Volkswagen, который ехал навстречу. После столкновения Nissan отбросило в сторону — на Opel, который выезжал со второстепенной дороги. Среди пострадавших оказались пятеро детей и шесть взрослых.

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