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В Приангарье усилят контроль в интернате из-за дела об избиении детей

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Прокуратура Иркутской области потребовала от регионального министерства образования усилить контроль за работой школы-интерната в поселке Квиток, где выявлены случаи причинения физического насилия по отношению к воспитанникам. Об этом в среду, 11 августа, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

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Там отметили, что были установлены факты недостаточно эффективной работы администрации учреждения по созданию безопасных условий пребывания воспитанников и профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, находящихся в учреждении.

«В связи с этим исполняющим обязанности прокурора области В.В. Бабенко региональному министру образования внесено представление с требованием об усилении его контроля за деятельностью специализированного учреждения для детей-сирот и привлечении лиц, допустивших нарушения, к ответственности», — уточняется в сообщении.

5 августа сразу несколько воспитанников государственного общеобразовательного казенного учреждения «Школа-интернат р.п. Квиток» заявили в полицию, что сотрудники учреждения применяли к ним физическую силу.

По словам воспитанников, причиной для агрессии послужил их самовольный уход из интерната. Вернувшись, дети оказались «наказаны».

Следователи города Тайшет незамедлительно возбудили по данному факту уголовное дело. Были задержаны заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра.

Как отмечали в региональном управлении Следственного комитета, пока установлен факт причинения телесных повреждений трем воспитанникам.

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