«Спартак» ответил на язвительное сообщение «Зенита» после проигрыша в Лиге чемпионов

Питерский футбольный клуб «Зенит» оставил язвительное сообщение в своем англоязычном Twitter-аккаунте после проигрыша московского «Спартака» португальской «Бенфике» (0:2) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Футбол, который пошел не по плану», — говорится в твите. Таким образом, сине-бело-голубые посмеялись над мечтой московского клуба о групповом раунде Лиги чемпионов.

В «Спартаке» отреагировали на такое замечание и в свою очередь напомнили «Зениту» о его единственном набранном очке и 4-м месте в группе в Лиге чемпионов сезона-2020/21.

«Да, мы проиграли, но вы, пожалуй, последний клуб, который должен шутить о чужих неудачах в ЛЧ», — написали красно-белые в своем Twitter.

Накануне в ответном матче «Спартак» проиграл «Бенфике» и не прошел в групповой этап Лиги чемпионов.

Это уже четвертый сезон подряд, когда красно-белые не выступают в групповом этапе Лиги чемпионов. Последний раз команда играла в Лиге во время сезона-2017/18.

Ранее, 4 августа, «Спартак» уступил «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоялась на московском стадионе «Открытие Банк Арена». Лиссабонские футболисты обыграли красно-белых со счетом 2:0.

Незадолго до матча бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил «Известиям», что перспективы команды вызывают тревогу. Он подчеркнул, что в действиях команды видна «сыроватость». «Бенфика», по его мнению, на голову сильнее индивидуально и в плане скоростей.