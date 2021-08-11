Пожар в медиацентре в Красноярске локализован

Пожар в здании телекомпании «Афонтово» в Красноярском крае был локализован. Об этом в среду, 11 августа, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«В 10:30 (06:30 мск) 11 августа 2021 года пожар был локализован», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

В тушении пожара задействованы 34 специалиста МЧС и 11 единиц техники. Подробности происшествия уточняются.

Пожар в здании медиацентра Красноярска произошел ранее этим же днем, 11 августа. В результате происшествия 58 человек были эвакуированы, еще двоих спасли пожарные. Сведений о пострадавших не поступало.