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Власти США пересмотрели прогнозы по взятию талибами контроля над Кабулом

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Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена сократила прогнозы по срокам взятия контроля над Кабулом представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ), указав, что теперь захват афганской столицы может произойти за 90 дней. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве, знакомые с ситуацией.

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Стимулом для пересмотра изначальной позиции Соединенных Штатов, согласно которой захват Кабула в совокупности может занять около года, стал крах безопасности в стране после ухода с ее территории американских военных.

Один из источников газеты в правительстве США добавил, что отдельные лица прогнозируют захват Кабула талибами за месяц. Другие собеседники издания сопоставили нынешнюю обстановку в Афганистане с ситуацией в июне и отметили, что положение страны значительно ухудшилось. Однако уже тогда, в июне, американская разведка выдвинула предположение о сроках захвата афганской столицы боевиками за 6 месяцев.

«Всё движется в неправильном направлении», — прокомментировал ситуацию один из собеседников газеты, знакомый с данными разведки США.

Перспективы продолжают стабильно ухудшаться, и параллельно боевики продолжают отбивать позиции у правительственных сил Афганистана, в числе которых по меньшей мере семь провинций. При этом американский лидер не изменил своей позиции по вопросу вывода военных Соединенных Штатов с афганской территории: решение не подлежит пересмотру.

«Послушайте, мы потратили более триллиона долларов за 20 лет (пребывания военных США в Афганистане. — Ред.) Мы обучили и оснастили современным оборудованием более 300 тыс. афганских военнослужащих. И афганские лидеры должны собраться вместе», — заявил Байден на своей пресс-конференции.

Дополнительно правительство Соединенных Штатов занимается обсуждением эвакуации американских дипломатов, которые работают в Кабуле. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что изначально подобного рода планы вырабатывались на основе предположения, что эвакуация американцев будет произведена в короткие сроки. В перечне сценариев имеются в том числе прогнозы с потерей контроля над Кабулом за 30-90 дней.

Также во вторник спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в Доху, где проходят переговоры по ситуации в Афганистане, и намерен требовать от запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» остановить наступление.

Отмечается, что в ходе своего визита Халилзад попытается «помочь сформулировать совместный международный ответ на стремительно ухудшающуюся ситуацию в Афганистане».

Ранее, 10 августа, спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов высказал мнение, что талибы могут захватить новые административные центры провинций Афганистана.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась.

11 августа в столице Катара запланирована встреча расширенной «тройки» (РФ, КНР, США и Пакистан) по Афганистану.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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