Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 11 августа

Москву в среду, 11 августа, ожидает облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 26 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух в столице прогреется до 24-26 градусов тепла. Ночью похолодает до плюс 16.

Ветер в течение суток будет менять свое направление, его скорость составит 3-8 м/с. Атмосферное давление около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье будет в пределах 22-27 градусов тепла, местами пройдет умеренный дождь. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до плюс 13 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 8 августа пообещал москвичам «жарковатую» погоду до 12 августа. При этом характер погоды в столице будет переменчивым из-за борьбы циклона и антициклона, предупредил синоптик. Ожидаются как хмурые дни с дождями, так и солнечные, без осадков.