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Британец намерен привлечь внимание к таянию ледников с помощью заплыва

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Британский спортсмен Льюис Пью, известный тем, что плавал в Арктике и Антарктике, заявил о своем намерении совершить «самый холодный заплыв на Земле», чтобы подчеркнуть скорость таяния полярных ледников. Об этом в среду, 11 августа, сообщает Daily Mail.

Пловец планирует переплыть 10-километровое устье ледяного фьорда Илулиссат в Гренландии. Предполагается, что заплыв начнется 25 августа и займет две недели. Пью предстоит плыть в почти замерзающих водах, кроме того, дополнительную сложность представляет собой холодный ветер.

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51-летний мужчина отметил, что это станет самым сложным заплывом в его карьере.

Спортсмен пояснил, что на такой поступок его подтолкнул доклад ООН, в котором говорится, что Землю ждет необратимая катастрофа из-за глобального потепления.

«То, что происходит в Арктике, определит будущее нашей планеты и всего, что на ней живет <...> Если температура продолжит расти, полярные ледяные шапки растают, а уровень моря повысится <…> низменные острова и прибрежные города буквально утонут», — подчеркнул Пью.

По его словам, опустошение природного мира затронет каждого человека, «каждое будущее поколение и каждое существо, большое и малое, на этой планете».

В настоящее время спортсмен тренируется в Исландии, а затем продолжит свои тренировки уже в Гренландии.

Ледниковый фьорд Илулиссат является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, движется в среднем на 30 м в день и производит 10% гренландских айсбергов, некоторые из которых имеют высоту более 1 км, включая — согласно легенде — тот, который потопил «Титаник».

Ранее, 7 августа, был опубликован отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН. Согласно нему Землю ждет необратимая катастрофа из-за глобального потепления, планета преодолеет критический температурный порог уже в 2030 году.

По данным экспертов организации, на планете может быть нарушен температурный предел, если к 2030 году выбросы углекислого газа не будут сокращены вдвое, а к 2050-му — полностью.

В ближайшие десятилетия Землю будут сотрясать ураганы и повсеместные пожары. Многих последствий избежать практически невозможно. Так, океаны продолжат нагреваться и станут более кислыми. Горные и полярные ледники будут таять с большей скоростью. А к 2100 году экстремальные явления, связанные с повышением уровня моря, происходившие примерно раз в 100 лет, будут происходить не реже одного раза в год, говорится в отчете.

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