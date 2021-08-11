Украинский климатолог предсказала стране «климатический ад»

Климатолог Светлана Краковская в интервью «Украинской правде» рассказала, что из-за климатических изменений Украину в скором времени ждет «климатический ад».

По ее словам, мир уже прошел «точку невозврата», и на Украине с каждым годом температура всё чаще будет превышать +35 градусов.

Кроме того, климатолог предсказала появление таких явлений, как засухи и наводнения, землетрясения и ливни, шквальные ветры.

Однако она подчеркнула, что это вариант возможен при наихудшем развитии событий, если ничего с этим не делать.

«Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад», — призналась Краковская.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 9 августа, комментируя доклад ООН касательно растущей опасности проблем климата, заявил, что контрмеры климатическим изменениям должны быть реализованы в неотложном порядке. Он отметил, что уже сейчас можно наблюдать пагубные последствия климатических изменений, которые угрожают мировой безопасности.