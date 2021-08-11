Прокурор Забатурин выступил на «Территории смыслов»

«Служение Отечеству» на «Территории смыслов». На форуме состоялась панельная дискуссия с представителями МО. Участники обсудили актуальные вопросы и перспективы работы, сообщает телеканал «Известия». Перед участниками выступил также прокурор Московской области Сергей Забатурин. Пятая смена образовательного форума проходит 6–12 августа.

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