Опубликована предварительная программа ВЭФ-2021

Опубликована предварительная программа Восточного экономического форума в 2021 году (ВЭФ-2021). Структура мероприятия будет состоять из пяти блоков. Первый раздел об экономике нового времени, сообщает телеканал «Известия». В рамках него участники обсудят изменения в мире и наоборот вечные ценности. Второй блок — «Новые вызовы и возможности» региона. Экспертные сессии здесь затронут развитие Дальнего Востока.

Отдельно на ВЭФ пройдут международные мероприятия. Бизнес-диалоги проведут с гостями из приглашенных стран. Четвертый блок коснется мировой ответственности. В рамках программы обсудят климат, медицину, волонтерство. Не забыли и про новое поколение. Отдельным блоком также вынесли молодежный ВЭФ. Напомним, Восточный экономический форум пройдет со 2 по 4 сентября. Мероприятие ежегодно посещают гости более чем из 60 стран мира.

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