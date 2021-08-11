Морская часть первой нитки «Северного потока — 2» технически завершена

Морская часть первой нитки «Северного потока — 2» завершена. 4 июня закончена трубоукладка, 10 августа осуществлен захлест. Морские секции газопровода со стороны РФ и Германии соединены, сообщает телеканал «Известия». Уже начинаются пусконаладочные работы по заполнению. Работы по морской части второй нитки продолжаются. «Северный поток — 2» идет по дну Балтийского моря. Мощность газопровода оценивают в 55 млрд куб. м газа в год.

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