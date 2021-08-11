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В Нигерии отравленная еда унесла жизни 24 членов семьи из 26

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В районе Иса штата Сокото в Нигерии разом скончались 24 члена семьи из 26 человек. Причина массовой смерти — отравленная еда, сообщает местное новостное агентство NAN со ссылкой на уполномоченного по вопросам здравоохранения в штате Али Иннаме.

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В понедельник 9 августа семья при приготовлении пищи по ошибке использовала вместо поваренной соли химическое удобрение.

«К сожалению, целая семья, которая ела эту еду, погибла, за исключением двух женщин, которые только попробовали пищу и в настоящее время проходят лечение, у них очень хорошие шансы выжить», — рассказал доктор Али.

Он призвал общественность вынести урок из этого несчастного случая и хранить химические вещества в как можно более недоступном для посторонних месте.

Так, 10 августа Следственный комитет объявил о начале проверки после кончины ребенка в Мелеузовском районе Башкортостана, после того как он съел грибы во дворе частного дома.

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