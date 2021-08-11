В Красноярске сотрудников медиацентра эвакуировали из-за пожара

Возгорание произошло в здании телекомпании «Афонтово» в Красноярске в среду, 11 августа. Очевидцы сообщают о сильном задымлении.

Как пишет Telegram-канал «Проспект мира», здание телекомпании покинули все сотрудники. 58 человек эвакуировались самостоятельно, еще двоих спасли пожарные. Сведений о пострадавших не поступало.

В МЧС сообщили, что огонь распространился в подвале, где находится строительный мусор. Площадь возгорания оценивается в 20 кв. м.

Ранее, 8 августа, жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса, расположенных в Якутии, отселили в близлежащие населенные пункты на фоне угрозы, вызванной лесными пожарами.

7 августа всех желающих эвакуировали из села Бясь-Кюель ввиду опасности. Всего в ликвидации возгорания задействованы более 200 специалистов и 15 единиц различной спецтехники.

По состоянию на 5 августа в Якутии было ликвидировано шесть природных пожаров площадью свыше 4 тыс. га. Сообщалось о сложной обстановке в Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Горном, Кобяйском, Жиганском, Нюрбинском, Сунтарском и Олекминском районах.