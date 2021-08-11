Найденный в Москве школьный дневник 1957 года вернули сыну владельца

В Москве во время замены окон на лестничной площадке многоэтажного дома на Новопесчаной улице рабочие обнаружили дневник шестиклассника 144-й столичной школы, который пролежал там 63 года. Удалось найти сына его владельца и передать ему находку.

Ранее один из жильцов дома опубликовал фотографию дневника в одной из групп сети Facebook и отметил, что «было бы здорово разыскать владельца и его семью».

В результате своеобразный «привет из прошлого» удалось передать сыну владельца дневника — Алексею Маргорину, который отметил, что и сам жил в том доме, когда был маленьким, но дневник не находил.

«Видимо, прятал от родителей, дедушка был строгий. Могло влететь. Про школьные годы он практически ничего не рассказывал, рассказывали бабушка с дедушкой. Говорили, что учился плохо, что мы и наблюдали из дневника, был озорным, веселым в том числе, таким он и оставался всю жизнь. Дневник не сильно отличается от моего: двойки, тройки», — приводит слова мужчины РЕН ТВ.

Сын рассказал, что из троечника его отец вырос в хорошего человека, профессионального инженера, любящего свою работу.

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