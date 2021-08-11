Экс-тайфун «Лупит» в Приморье вызвал подтопления пляжей

Последствиями бывшего тайфуна «Лупит» стали подтопления пляжей, расположенных на юго-востоке Приморья. Об этом в среду, 11 августа, сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Так, нагонная волна на приморском острове Русский подтопила несколько пляжей в бухтах Новик и Труда. Жители региона поделились, что подтопления не прошли мимо пляжей в Ливадии, Безверхово и других местах юго-восточной части Приморского края.

«Пляжи, в частности в Ливадии в Находке и ряде других, подтопила нагонная волна, которую принес бывший тайфун «Лупит». Несмотря на то, что он не дошел до Приморья, как ранее и прогнозировали синоптики, но оказал такое влияние на приморские пляжи на юго-востоке края», — цитирует сообщение Чулкова «РИА Новости».

Накануне, 10 августа, по причине тайфуна «Лупит» корабли Тихоокеанского флота зашли в пункты базирования.