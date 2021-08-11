Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в среду, 11 августа, в результате пожара в жилом доме погибла женщина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В доме на улице Бисертской в квартире, расположенной на втором этаже, загорелась кухня. Пожарные провели эвакуацию жильцов, но спасти 64-летнюю хозяйку квартиры не удалось. Она скончалась от отравления угарным газом.

По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В тот же день в результате возгорания на кухне жилого дома в Санкт-Петербурге серьезно пострадал мужчина. Пожар произошел в доме 16 на улица Академика Лебедева.