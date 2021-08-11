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В ВКС рассказали о предоставлении более 60 единиц новой техники ВВС

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Военно-воздушные силы (ВВС) России до конца текущего года могут получить свыше 60 единиц новой авиационной техники. Об этом в среду, 11 августа, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Дронов.

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Кроме того, на вооружение ВВС, как ожидается, будут направлены по меньшей мере 200 единиц модернизированных воздушных судов.

«До конца года спланирована поставка более 60 единиц новой авиационной техники, в том числе современных многоцелевых самолетов Су-30СМ, Су-35С, Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34, тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД90А, боевых вертолетов Ми-28НМ, Ка-52 и десантно-транспортных — Ми-8АМТШ-ВН», — рассказал заместитель главнокомандующего ВВС в своем интервью газете «Красная звезда».

Он также отметил, что все образцы авиационной техники располагают новейшими системами индивидуальной защиты. Акцент в их функциональности делается на выживаемости в воздушном пространстве, снижении радиолокационной заметности, автоматизации процессов управления самолетом и применения оружия.

Дронов отметил, что все образцы проходят апробацию в процессе боевых действий в Сирии, а по итогу полученных сведений и при необходимости оперативно дорабатываются.

Ранее, 21 июля, Россия вывела на мировой рынок новый военно-транспортный самолет Ил-11ВЭ, который предназначен для перевозки и десантирования грузов, транспорта, техники, амуниции и личного состава.

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