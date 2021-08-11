Японцев восхитили достижения российских спортсменов на Играх

В Японии высоко оценили достижения спортсменов из России на Олимпиаде в Токио. Об этом со ссылкой на специальный материал агентства Kyodo о торжественной церемонии чествования российских спортсменов на Красной площади в Москве сообщил телеканал РЕН ТВ в среду, 11 августа.

Хозяев Олимпиады поразило обилие флагов России и то, как участники пели государственный гимн, поздравляя чемпионов. Автор публикации также отметил, что российские спортсмены достигли высоких результатов, несмотря на значительно сокращенный состав делегации.

«Ей (сборной. — Ред.) удалось завоевать 20 золотых медалей, и по «золотому зачету» занять пятое место», — отметил журналист.

Читатели Kyodo не остались в стороне и дополнили статью своими комментариями о заслугах спортсменов из России.

«Это была Олимпиада, которую в своих интересах использовала байденовская власть и ее международные медиакорпорации. И российские спортсмены молодцы, что доказали им, что есть и другой мощный мир! Они мощно боролись!» — поделился мнением один из японских пользователей.

«Я очень надеюсь, что Россия справится со всем этим допинговым скандалом и через четыре года в Париже выступит во всю мощь как полноценная национальная команда. Будем ждать!» — написал другой комментатор.

9 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров, обращаясь к спортсменам на праздничном концерте в честь возвращения олимпийской сборной РФ с Игр в Токио, заявил, что попытки политизировать спорт бессмысленны.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому российские спортсмены на крупнейших турнирах не могут выступать под национальным флагом, а также использовать гимн страны, имеет политическую окраску.

В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна РФ звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского. Эти обстоятельства Путин прокомментировал шуткой об актуальности российской классической музыки.

О недопустимости политизации Олимпиады 2 августа заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. По его мнению, Игры должны быть временем и местом объединения, консолидации, доверия и уважения друг к другу, что и демонстрируют российские спортсмены.

8 августа в Токио завершились Олимпийские игры. Российские спортсмены, выступавшие в статусе команды Олимпийского комитета России, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Таким образом, сборная заняла пятое место в медальном зачете.