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Немецкий журналист восхитился пенсионером на скейтборде из Петербурга

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Санкт-Петербургский скейтбордист 73-х лет восхитил автора немецкого издания Suddeutsche Zeitung. По словам журналиста из Германии, он увидел, каким будет будущее.

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Видео с пожилым скейтбордистом довольно популярно в Сети.

Как подписал автор ролика, мужчина занимается скейтбордингом с 1981 года, при этом отдавая предпочтение старой модели «доски».

В Suddeutsche Zeitung отметили, что это видео «позволяет заглянуть в будущее», ведь через несколько десятков лет на улицах будут толпы таких вот дедушек-скейтбордистов и бабушек, «обнимающихся и целующихся на вечеринках».

«Господи, как бы мне хотелось иметь в 73 года такие же коленные суставы», — звучит один из комментариев под роликом.

«Как говорят ученые, к 2060 году средняя продолжительность жизни людей будет на 20 лет больше той, которая была в середине ХХ века», — припомнили также в публикации.

А с 5 июля на туристическом сайте Подмосковья стала для всех доступна полная карта лучших мест для катания на скейтборде и роликах в Московской области.

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