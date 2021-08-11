Немецкий журналист восхитился пенсионером на скейтборде из Петербурга

Санкт-Петербургский скейтбордист 73-х лет восхитил автора немецкого издания Suddeutsche Zeitung. По словам журналиста из Германии, он увидел, каким будет будущее.

Видео с пожилым скейтбордистом довольно популярно в Сети.

Как подписал автор ролика, мужчина занимается скейтбордингом с 1981 года, при этом отдавая предпочтение старой модели «доски».

В Suddeutsche Zeitung отметили, что это видео «позволяет заглянуть в будущее», ведь через несколько десятков лет на улицах будут толпы таких вот дедушек-скейтбордистов и бабушек, «обнимающихся и целующихся на вечеринках».

«Господи, как бы мне хотелось иметь в 73 года такие же коленные суставы», — звучит один из комментариев под роликом.

«Как говорят ученые, к 2060 году средняя продолжительность жизни людей будет на 20 лет больше той, которая была в середине ХХ века», — припомнили также в публикации.

А с 5 июля на туристическом сайте Подмосковья стала для всех доступна полная карта лучших мест для катания на скейтборде и роликах в Московской области.