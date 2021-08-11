Мужчина серьезно пострадал в результате пожара в Петербурге

В Калининском районе Санкт-Петербурга в ночь на среду, 11 августа, произошел пожар в жилом доме по адресу: улица Академика Лебедева, дом 16. Об этом сообщили в ГУ МЧС города.

По данным ведомства, возгорание возникло на кухне в трехкомнатной квартире. Выгорела обстановка на площади 1 кв. м, однако в ходе ЧП серьезно пострадал один человек.

Мужчину, отравившегося угарным газом, в тяжелом состоянии доставили в больницу.

К тушению пожара привлекли 19 человек и четыре единицы техники. В данный момент возгорание ликвидировано.

Ранее, 4 августа, мужчина и пятилетний ребенок погибли из-за пожара в многоквартирном жилом доме в Кяхте в Бурятии. К моменту прибытия пожарных к месту инцидента часть жителей дома эвакуировалась самостоятельно. При этом 12 человек были эвакуированы с верхних этажей при помощи спасательных устройств и автоколенчатого подъемника. Четырех человек передали врачам скорой медицинской помощи.