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Корабль Cygnus с грузом для МКС стартовал с космодрома в США

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Американская ракета-носитель Antares с автоматическим космическим кораблем Cygnus корпорации Northrop Grumman во вторник, 10 августа, стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома на острове Уоллопс (восточное побережье США, штат Вирджиния). Об этом сообщается на сайте NASA.

Запуск прошел в 18:01 по времени восточного побережья США (01:01 мск 11 августа) в рамках 16-й миссии по доставке полезных грузов на МКС. Корабль носит имя первого отправившегося в космос американского астронавта Эллисона Онидзуки.

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Cygnus должен доставить на станцию, в частности, 3D-принтер, в котором используется имитирующий грунт Луны материал. Астронавты должны будут проверить возможность его применения при возведении различных конструкций в будущих космических миссиях. Также на борту корабля находятся аппарат по очистке воздуха от двуокиси углерода с применением новых технологий и монтажный кронштейн, который предполагается установить на несущем каркасе солнечных панелей во время выхода в космос в конце августа.

Прибытие Cygnus на МКС ожидается 12 августа, его захват и стыковку к станции будет осуществлять астронавт NASA Меган Макартур с помощью руки-манипулятора Canadarm2, помогать ей будет французский астронавт Тома Песке. Планируется, что аппарат пробудет на орбите около трех месяцев, по окончании миссии он заберет со станции мусор и отходы и спустя примерно две недели сгорит в плотных слоях атмосферы.

Предыдущий запуск Cygnus состоялся 20 февраля. Корабль пристыковался к МКС 22 февраля. В рамках 15-й миссии по пополнению запасов на МКС был доставлен суперкомпьютер SBC-2 от специалистов компании Hewlett-Packard и инженеров NASA. Кроме того, в автономном полете Cygnus вывел на орбиту микроспутники, созданные учащимися из США и ОАЭ.

Отстыковался от МКС корабль 29 июня.

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