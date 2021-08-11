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Суд арестовал предпринимателя Редькина на два месяца

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Суд Камчатки арестовал бизнесмена Игоря Редькина, проходящего подозреваемым по уголовному делу об убийстве мужчины, на два месяца. Об этом в среду, 11 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Накануне, 10 августа, Игорь Редькин признался в случайном убийстве человека.

Предприниматель узнал о том, что на территории поселка Озерновский бродит медведь, и из соображений безопасности Редькин решил прогнать зверя. В сумерках он сделал выстрел по животному, однако как оказалось, при этом ранил молодого человека, который скончался в больнице.

Бизнесмен выразил готовность понести наказание, которое будет определено для него судом.

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