Суд арестовал предпринимателя Редькина на два месяца

Суд Камчатки арестовал бизнесмена Игоря Редькина, проходящего подозреваемым по уголовному делу об убийстве мужчины, на два месяца. Об этом в среду, 11 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Накануне, 10 августа, Игорь Редькин признался в случайном убийстве человека.

Предприниматель узнал о том, что на территории поселка Озерновский бродит медведь, и из соображений безопасности Редькин решил прогнать зверя. В сумерках он сделал выстрел по животному, однако как оказалось, при этом ранил молодого человека, который скончался в больнице.

Бизнесмен выразил готовность понести наказание, которое будет определено для него судом.