Церемония «Эмми» из-за пандемии пройдет под открытым небом

Церемонию вручения американской телевизионной премии «Эмми» из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в США частично проведут на открытом воздухе. Об этом во вторник, 10 июля, сообщает Variety.

По информации издания, мероприятие пройдет на открытой площадке рядом с Microsoft Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Будут использованы декорации как внутри, так и снаружи здания. Организаторы обещают обеспечить рассадку с лучшим соблюдением социальной дистанции.

Кроме того, будет ограничено количество присутствующих, это коснется даже номинантов на телепремию, не все из них получат возможность лично побывать на вручении наград: команду каждого из проектов смогут представлять не более четырех человек.

73-я церемония вручения «Эмми» пройдет 19 сентября.

«Эмми» вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Награда представляет собой золотую статуэтку, исполненную в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства. «Эмми» подразделяется на ряд самостоятельных премий — за вечерние (прайм-тайм), дневные, международные, спортивные, новостные и документальные программы. Награда за вечерние передачи является наиболее престижной.

13 июля организаторы премии назвали номинантов на награды телеакадемии. В категории «Лучший драматический сериал» на награду претендуют «Пацаны», «Корона», «Мандалорец», «Рассказ служанки», «Поза», «Бриджертоны», «Страна Лавкрафта» и «Это мы».

За премию в номинации «Лучший комедийный сериал» поборются «Бортпроводница», «Эмили в Париже», «Метод Коминского», «Кобра Кай», «Тед Ласо», «Черная комедия», «Pen 15» и «Хитрости».