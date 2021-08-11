Прямой эфир
Культура
Отреставрированный фильм «Молчание ягнят» покажут в российских кинотеатрах
Наука
Разработчики рассчитывают зарегистрировать подростковый «Спутник» к 15 сентября
Общество
В Госдуме предложили повысить МРОТ до 20 тыс. рублей
Культура
Кот Сигизмунд проведет экскурсию по Эрмитажу в TikTok
Мир
Губернатору Нью-Йорка решили объявить импичмент после отставки
Наука
Xiaomi представила публике робота-пса на основе биотехнологий
Армия
Шойгу рассказал о сохраняющейся угрозе боевиков из Афганистана
Общество
Суд арестовал предпринимателя Редькина на два месяца
Общество
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Курильских островов

Политолог опроверг русское происхождение принуждений и подкупов на выборах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политолог Александр Асафов в беседе с РЕН ТВ рассказал, что хоть России часто приписывают практики «принуждения и подкупа» в преддверии и в ходе выборов, но на самом деле есть более напрашивающиеся примеры.

«В данном случае тема принуждения к голосованию и подкупа звучит как исключительно российский опыт, как наши изобретения, и обсуждается в негативном ключе. И если рассмотреть мировой опыт, то окажется, что это совсем не так. В странах так называемой прямой демократии эти вопросы решены более эффективно, чем подозревают в этом нашу власть. В ряде стран, включая Британию, существует штраф за неучастие в общественно-политических процессах, выраженных электорально. Штраф за неявку на участок, чтобы оставить голос. Таких стран десятки — не только какая-нибудь Грузия, которую можно назвать страной «молодой демократии», — пояснил эксперт.

Наблюдательный пролет: что означает отказ ОБСЕ ехать на выборы в Россию
Из-за пандемии Москва сократила состав миссии, организацию это не устроило

Затем он привел в пример заявление главы ЦИК Эллы Памфиловы, что обязательного посещения голосований в России не будет — жители страны просто не поймут подобный шаг.

«Тем не менее, часть парламентской и непарламентской оппозиции говорит о том, что пресловутый админресурс принуждает к участию в голосовании. И когда это публикуется, оказывается, что это информирование о выборах, работодатель вправе это делать. Это осуждается как нечто негативное, хотя мы видим, что в странах прямой демократии это вполне себе законодательная норма, которая распространяется не только на бюджетников, но и на всех граждан», — добавил Асафов.

Он считает, что поощрения голосования также вызывают негатив у людей, и это тоже называют «российским опытом».

«Мол, человек должен по собственным убеждениям отдать голос, ни в коем случае не надо ему предлагать ни листовку, ни магнитик. В советские времена, которые сложно назвать электорально развитыми, на участках устраивались праздники, для привлечения избирателей продавались пирожки, газировка, слабоалкогольные напитки. Сейчас, особенно в паре прошедших электоральных циклах, мы видим, что власть для привлечения избирателей устраивает розыгрыши акции — квартиры, где-то разыгрывались баллы, чтобы тратить в магазине. Это трактовалось оппозицией как попытка подкупа избирателей», — подметил эксперт.

Александр Асафов обратил внимание, что на Западе точно такая же практика представлена в более радикальных формах.

«Если вспомнить референдум в Эстонии о вхождении в Евросоюз — максимально важное голосование для страны — на второй день стало понятно, что явка слишком низкая. Поэтому срочно провели акцию, когда голосовавшие за один евроцент могут купить ряд товаров — от алкоголя до продуктов питания. И это лишь один из примеров. Существуют и другие, где чистыми деньгами дают, какими-то благами, социальным одобрением. Попытка премировать человека за его волеизъявление в десятках стран применяется», — подытожил собеседник.

Так, Московская торгово-промышленная палата предложила провести среди участников дистанционного электронного голосования программу «Миллион призов — #ВыбираемВместе», и разыграть машины и квартиры.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021