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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Курильских островов

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Курильских островов

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У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом в среду, 11 августа, сообщается на сайте сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков находился восточнее острова Симушир. Очаг стихии залегал на глубине 69 км, пишет RT. По информации сейсмологов, местные жители не ощутили подземных толчков. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее 11 августа подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксировали на глубине 340 км в Охотском море. Поздно вечером 10 августа землетрясение произошло на глубине в 54 км в 119 км от села Малокурильское на Шикотане, пишет сайт kp.ru.

9 августа сейсмологи зарегистрировали два землетрясения рядом с Курильскими островами. Местные жители не почувствовали подземных толчков.

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