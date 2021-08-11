Кот Сигизмунд проведет экскурсию по Эрмитажу в TikTok

В Государственном Эрмитаже пройдет серия экскурсий по залам для пользователей TikTok, вести их будет эрмитажный кот Сигизмунд. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба интернет-платформы.

Кампания, в рамках которой TikTok сотрудничает с крупнейшими российскими музеями, была запущена в мае 2021 года, пишет телеканал «360». Так, музеи знакомят пользователей платформы с экспонатами, раскрывают секреты создания известных работ, рассказывают интересные факты и запускают хештег-челленджи. Участниками кампании уже стали Музей транспорта, «Гараж», Русский музей, Государственный исторический музей.

В августе к проекту присоединится и Государственный Эрмитаж. Для зрителей музей приготовил серию познавательных прямых эфиров о своей истории, тайнах и богатствах. Главный кот Эрмитажа Сигизмунд станет экскурсоводом и «впервые обретет настоящий голос и расскажет аудитории о легендарном музее».

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Эрмитажа, кот Сигизмунд является амбассадором молодежных эфиров музея. Кроме того, Сигизмунд — литературный герой бестселлера «Эрмиты. Петербургская сказка».

Эфиры, которые будет вести кот Сигизмунд, состоятся 11 августа (20:00 мск), 13 августа (20:00 мск) и 17 августа (19:00 мск). Зрители узнают о парадных залах Эрмитажа, о художниках, чьи картины представлены в залах искусства Фландрии и Голландии, и многом другом.

В декабре 2020 года художник Андрей Бильжо одобрил появление профиля Эрмитажа в TikTok. Тогда же стало известно, что «Эрмитаж» намерен освоить приложение TikTok, чтобы расширить виртуальные возможности и охватить еще более широкую аудиторию.