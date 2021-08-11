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Губернатору Нью-Йорка решили объявить импичмент после отставки

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Юристы Судебного комитета Ассамблеи американского штата Нью-Йорк начали обсуждение возможности объявления импичмента Эндрю Куомо — бывшему губернатору региона США, который уже объявил о своей отставке. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, американские юристы намерены продолжить запланированную встречу в рамках обсуждения дальнейших шагов по вопросу импичмента. Их план состоит в предоставлении докладов о четырех скандалах с участием бывшего главы администрации Нью-Йорка.

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Куомо, как указали источники издания, могут обвинить по таким пунктам, как сексуальные домогательства, смерти в домах престарелых от коронавируса, узурпация государственных ресурсов из соображений личной выгоды, а также заявления о сокрытии поврежденных болтов на мосту Марио.

О своей отставке на фоне обвинений Эндрю Куомо объявил ранее этим же днем, 10 августа. Он также отметил, что не делал того, в чем его обвиняют и что он всегда старался быть полезным и трудиться на благо Нью-Йорка.

Ранее Куомо обвинили в домогательствах 11 женщин. Так, 4 августа генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс рассказала, что губернатор «щупал, целовал и сопровождал непристойными комментариями» потерпевших. Она подчеркнула, что именно эти инциденты побудили начать уголовное расследование в 2020 году и возобновить призывы к отставке Куомо.

Среди пострадавших от действий политика советница губернатора Линдси Бойлан, экс-помощница пресс-службы Карен Хинтон, советница по политике Ане Лисс, журналистка Джессика Бэйкман, которая занималась освещением работы администрации Куомо. Остальные предполагаемые жертвы открыто выступать с обвинениями отказались.

В марте президент США Джо Байден заявил, что Куомо должен уйти в отставку, если обвинения в сексуальных домогательствах подтвердятся. Также демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд призвали губернатора оставить свой пост. По их словам, губернатор «лишился доверия» жителей Нью-Йорка и ключевых политиков.

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