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Второй российский Ил-76 прибыл в Грецию для тушения лесных пожаров

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Второй российский самолет Ил-76, который примет участие в ликвидации лесных пожаров в Греции, прибыл в ночь на среду, 11 августа, в международный аэропорт Афин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральный секретариат гражданской защиты Греции.

Отмечается также, что в страну прибудет транспортный самолет Ан-124, который доставит два вертолета Ми-8, которые тоже примут участие в тушении пожаров.

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Ранее во вторник вечером в Афины прибыл первый Ил-76.

Накануне президент России Владимир Путин дал указание увеличить российскую группировку, участвующую в тушении пожаров в Греции.

В тот же день министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым запросил у РФ второй самолет Бе-200 для тушения лесных пожаров в стране.

Российский самолет-амфибия Бе-200 находится в Греции с 30 июня и ежедневно участвует в ликвидации природных пожаров.

В Греции уже на протяжении более 10 дней стоит аномальная жара. На прошлой неделе столбики термометров поднимались местами до отметки +47 градусов. Как указывали 5 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР), Греция столкнулась с сильнейшей с 1987 года жарой.

По данным заместителя министра по делам защиты граждан Греции Никоса Хардалиаса, на прошлой неделе по всей Греции зафиксировали более 40 новых очагов возгорания. По просьбе греческого правительства Россия активно участвует в борьбе с вышедшей из-под контроля стихией.

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