В Турции перевернулся автобус с 33 местными жителями

В провинции Ушак на западе Турции перевернулся автобус, в результате чего пострадали водитель и 32 пассажира. Об этом сообщил телеканал TRTHaber.

Пассажирский автобус ехал из Агры в Измир. По всей видимости, водитель не справился с управлением при совершении поворота на трассе Анкара – Ушак, и автобус перевернулся.

Погибших нет, все пострадавшие доставлены в местные медицинские учреждения.

За август это уже не первая авария с участием пассажирского автобуса в Турции. Так, 2 августа в провинции Анталья произошла авария с автобусом, в котором находились 22 российских туриста из Самарской области. 6 августа девять человек погибли и еще 30 получили травмы в результате столкновения грузовика с автобусом в провинции Маниса. 8 августа автобус перевернулся в турецкой провинции Балыкесир, погибли 14 человек.