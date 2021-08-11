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Хакеры похитили криптовалюту на $600 млн у пользователей Poly Network

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На межсетевой протокол Poly Network совершили хакерскую атаку, в результате которой у пользователей похитили криптовалюту на 600 млн долларов. Об этом сообщила платформа у себя в Twitter.

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Крупнейшая с 2018 года атака хакеров коснулась счетов в биткоине, Ethereum и в токенах сети Polygon.

«Мы призывам майнеров затронутых блокчейнов и криптобирж занести в черный список токены, поступающие с указанных выше адресов. Мы предпринимаем юридические действия и настоятельно призываем хакеров вернуть активы», — сообщается в их Twitter.

Известно, что «хакер использовал уязвимость» нескольких кошельков. Специализирующаяся на обеспечении безопасности систем на основе блокчейна компания SlowMist уже идентифицировала электронную почту и IP-адрес устройства, с которого совершили атаку.

Сейчас SlowMist устанавливает дополнительные ключи идентификации, чтобы выйти на злоумышленников.

Инцидент произошел на фоне подорожания криптовалюты. Так, 8 августа, цена биткоина превысила $45 тыс. впервые с 18 мая.

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